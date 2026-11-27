Песков: отношения Армении и РФ достаточно широкие, несмотря на сложности Песков: отношения России и Армении остаются достаточно широкими

Москва27 ноя Вести.Отношения России и Армении остаются достаточно широкими, несмотря на сложности. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Двусторонние отношения достаточно широкие, несмотря на имеющиеся сложности сказал официальный представитель Кремля

По его словам, ключевым на повестке дня будет "вопрос, тот выбор, который делает" Армения. Песков также заявил, что желание Армении в экономическом плане "сидеть на двух стульях" должно быть подтверждено или опровергнуто.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщал, что планирует посетить Россию трижды в следующем месяце - 3, 11 и 22 декабря.

26 ноября Пашинян анонсировал прекращение работы Погранслужбы РФ в республике. В тот же день министр экономики Армении заявлял, что страна намерена обратиться в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за введенных РФ ограничений на импорт армянской продукции.