Москва27 ноя Вести.Стремление двигаться в европейском векторе приведет Армению к проблемам. Такое мнение ИС "Вести" высказал доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян.

Стоит беспокоиться хотя бы по той простой причине, что движение в сторону Европейского союза обслуживает не интересы Армении и армянского народа, а интересы правящей в Армении элиты и конкретно правительства Никола Пашиняна сказал он

Для обычных граждан эти политические пертурбации обернуться экономическими проблемами.

Разрывать связи с Россией, пытаясь усидеть на двух стульях и пытаясь финансировать себе дорогу в ЕС за счет ЕАЭС - понятно, что это приведет к значительным экономическим сложностям, понятно, что они в первую очередь коснутся обычных людей. Они уже отчасти касаются. Но если случится тот разрыв, который предрекают, то в первую очередь это коснется людей и с экономической точки зрения, и с точки зрения безопасности пояснил он

Согомонян подчеркивает, что эти прогнозы вполне устраивают официальный Ереван.

Сейчас речь идет уже о том, быть или не быть российской военной базе в Армении. Вопрос витает в воздухе. И все это устраивает власть по разным причинам добавил профессор

Но это никак не будет устраивать народ Армении, заключил Виктор Согомонян.