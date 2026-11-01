Профсоюз польской полиции требует объяснить свой статус в кризисе Профсоюз польской полиции потребовал объяснения своего статуса в кризисе

Москва1 ноя Вести.Секция полиции польского профсоюза "Солидарность" отправило письмо с требованием разъяснить правовой статус и роль правоохранителей в конституционном кризисе.

В письме, которое было направлено главному коменданту полиции Мареку Бороню, уточняется, что продолжающиеся вокруг Конституционного суда события вызывают глубокую обеспокоенность в полицейской среде и обществе, так как силовики оказались в центре политического и конституционного спора.

Ситуация, в которой полицейских используют как инструмент в политических спорах, наносит ущерб доброму имени ведомства и подрывает доверие граждан к полиции отмечается в письме, текст которого опубликован на странице профсоюза в соцсети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

Авторы письма подчеркнули, что основой работы ведомства должны сохраняться аполитичность и строгое соблюдение закона. Правоохранители не имеют права выступать арбитрами в спорах о легитимности госорганов или действительности правовых решений, отмечается в письме.

Профсоюз потребовал от Бороня ответить, на каком основании и по чьему приказу проводились действия у суда, какие задачи поставили командирам и рядовым сотрудникам, а также оценивало ли руководство правовые последствия своих распоряжений для подчиненных.

В сентябре польский премьер назначил судьей Конституционного суда экс-члена его кабмина Мачея Берека. В результате в стране вспыхнули демонстрации. Обстановка обострилась 31 октября, когда участники акций протестов попытались прорваться через ограждение в здание суда.