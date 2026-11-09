Москва9 ноя Вести.Компания "Транспорт будущего", выпускающая беспилотные авиационные системы, останавливает производственную площадку в Тольятти. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в компании.

Причина - отсутствие новых заказов на военную технику, в связи с чем компания урезает производственные расходы и переключается на гражданские дроны. По уточнению, консервации подлежат мощности для серийного выпуска БАС и их ключевых компонентов.

ООО "Транспорт будущего", создавшее первый отечественный серийный тяжелый дрон "Изделие 80", консервирует площадку в Тольятти Самарской области. Из-за отсутствия новых заказов на военную технику компания вынуждена урезать производственные расходы и сосредоточиться на разработке гражданских беспилотных авиационных систем говорится в публикации

При этом конструкторские работы по военным проектам не останавливают. До конца 2026 года компания доведет до готовности третье поколение "Изделия 80" - с учетом замечаний центра "Рубикон" - и завершит работы по "Изделию 70", более легкому коптеру, который поднимает до 18 килограммов груза и летает на расстояние до 25 километров.

Главный упор сделают на гражданские разработки: агродрон С-80, конвертоплан для наблюдения за посевами, дрон "Цапля", который сам берет пробы почвы, и дрон-доставщик С 40.

Ранее сообщалось, что в сентябре текущего года суд в Москве оставил под арестом основного акционера "Эфко" Валерия Кустова и других обвиняемых по делу о хищении денег, выделенных на БПЛА для Министерства обороны. Фигурантами дела проходят как минимум 10 человек.