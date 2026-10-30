Прорыв горного озера вызвал внезапное наводнение в Бутане Наводнение внезапно произошло в Бутане из-за прорыва горного озера

Москва30 окт Вести.Внезапное наводнение произошло в Бутане из-за прорыва ледникового озера Шинтапху, данных о жертвах пока нет, информирует телеканал India Today.

Отмечается, что из-за паводка разрушен участок шоссе и система орошения, но масштаб последствий прорыва озера пока не ясен, сообщений о пострадавших нет.

Мощный поток воды из ледникового озера в Бутане вызвал предупреждения о наводнении в некоторых районах северной части Западной Бенгалии и Ассама, вынудив тысячи людей ...переселиться в более безопасные места говорится в сообщении

Сход лавины в соседнем Непале в конце августа привел к мощному наводнению, жертвами катастрофы тогда стали тысячи человек, было разрушено несколько населенных пунктов.