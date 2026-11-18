Психолог Зберовский: желание уехать в лес может говорить о депрессии или кризисе

Психолог объяснил, в чем опасность желания уехать в лес в одиночестве Психолог Зберовский: желание уехать в лес может говорить о депрессии или кризисе

Москва18 ноя Вести.Непреодолимая тяга оборвать все связи и уехать в одиночестве в лес может говорить о глубокой депрессии или личностном кризисе. Такое мнение высказал психолог Андрей Зберовский.

В беседе с "Абзацем" специалист объяснил, что человек по своей природе является социальным, нуждающимся в поддержке существом.

Ситуации, когда человек совсем ни с кем не хочет общаться, – это уже яркий признак либо тяжелой депрессии, либо глубокого личностного кризиса сказал он

Зачастую это кризис среднего возраста, при котором люди хотят найти новые цели и смыслы существования, уточнил Зберовский. Также это может быть признак сильного разочарования в близких: это происходит, например, при предательстве на работе или измене в семье.

По словам психолога, уединенная жизнь в лесу не помогает излечиться, а лишь усиливает тоску и депрессию. Чтобы найти новые цели и смысл жизни, следует обратиться к людям. Зберовский рекомендовал увлечься новым хобби, найти другую работу или отправиться на отдых и зарядиться энергией от общения с другими.

Ранее психолог Наталия Минаева в интервью ИС "Вести" объяснила причины, по которым людям часто бывает трудно выйти из токсичных отношений.