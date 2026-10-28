Психолог Зберовский: люди со "старой душой" избегают общения и компаний

Психолог раскрыл, как человеку распознать у себя "старую душу" Психолог Зберовский: люди со "старой душой" избегают общения и компаний

Москва28 окт Вести.Люди с так называемой "старой душой" – это те, кто сознательно избегает общения и ярких эмоций. Такое заявление сделал психолог Андрей Зберовский в комментарии изданию "Абзац".

Такая душа имеет несколько смыслов. Первый – это когда у человека низкое либидо и невысокая активность заявил эксперт

Психолог назвал таких людей "людьми в футляре". По его словам, они не ходят в кафе и клубы.

Как утверждает психолог, также есть второй вариант, связанный с "интеллектуальной старостью", когда человек прочитал много серьезных книг и сделал вывод, что этот мир ему уже понятен.

Психолог убежден, что чаще всего "старая душа" бывает у мужчин, так как женщины, по его словам, более социально ориентированы и менее склонны подавлять чувства.

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