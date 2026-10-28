Москва28 октВести.Люди с так называемой "старой душой" – это те, кто сознательно избегает общения и ярких эмоций. Такое заявление сделал психолог Андрей Зберовский в комментарии изданию "Абзац".
Такая душа имеет несколько смыслов. Первый – это когда у человека низкое либидо и невысокая активностьзаявил эксперт
Психолог назвал таких людей "людьми в футляре". По его словам, они не ходят в кафе и клубы.
Как утверждает психолог, также есть второй вариант, связанный с "интеллектуальной старостью", когда человек прочитал много серьезных книг и сделал вывод, что этот мир ему уже понятен.
Психолог убежден, что чаще всего "старая душа" бывает у мужчин, так как женщины, по его словам, более социально ориентированы и менее склонны подавлять чувства.
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