Психолог: после 50 можно начать менять жизнь через эксперименты

Психолог рассказала, как начать новую жизнь после 50 лет Психолог: после 50 можно начать менять жизнь через эксперименты

Москва3 сен Вести.Для того чтобы начать новую жизнь после 50 лет, необходимо внедрять в нее новые хобби, впечатления и социальные контакты. О том, как это сделать, получив от процесса максимум удовольствия, изданию "Абзац" рассказала психолог Юлия Денисова-Мельникова.

По словам эксперта, с возрастом людям становится все труднее рисковать, а к этому присоединяется и ощущение, что все главные события жизни остались уже далеко позади.

Есть и психологическая ловушка: человек начинает заранее запрещать себе то, что вполне способен сделать. И иногда главным ограничением становится убеждение, что уже поздно сказала психолог

Начинать новую жизнь Юлия не рекомендует с попытки разрушить старую. Большие изменения, по словам психолога, безопаснее начинать с небольших экспериментов.

Хотите поменять профессию – сначала пройдите обучение или попробуйте новое направление параллельно с основной работой. Хотите переехать – поживите какое-то время в новом месте. Хотите изменить круг общения – начните появляться там, где находятся интересные вам люди» советует специалист

Дополнительно Денисова-Мельникова порекомендовала давать мозгу интересные задачи для принятия решений и осваивать все непривычное.

Когда из жизни исчезает будущее, человек психологически начинает стареть гораздо быстрее отметила она

О том, как практиковать позитивное мышление, ранее в беседе с ИС "Вести" рассказала клинический психолог, заведующая кафедрой возрастной психологии им. Л.Ф. Обуховой Московского государственного психолого-педагогического университета Юлия Кочетова.