Москва12 ноя Вести.Псковский областной суд утвердил приговор заместителю председателя партии "Яблоко" и бывшему председателю псковского регионального отделения партии Льву Шлосбергу (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом пишет объединенная пресс-служба судов региона в MAX.

По результатам апелляционного судебного разбирательства приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденного и защитников – без удовлетворения говорится в сообщении

Приговор вступил в законную силу.

В августе 2026 года Шлосберга приговорили к 11 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима за дискредитацию ВС РФ и распространение ложных сведений о российской армии.