Москва12 октВести.В Донецкой Народной Республике (ДНР) за прошлую неделю "Купол Донбасса" отбил 101 атаку дронов ВСУ, сообщил ИС "Вести" глава региона Денис Пушилин.
Касаемо работы по противодействию беспилотников, направленных на гражданские-критические объекты, то за прошедшую неделю системой "Купол Донбасса" была нивелирована 101 атака противника с помощью беспилотниковсказал Пушилин
Также глава ДНР рассказал, как боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют многоэтажную городскую застройку в своих целях в боях за Дружковку.