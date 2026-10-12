Пушилин сообщил, что "Купол Донбасса" отбил 101 атаку дронов ВСУ за неделю

Пушилин: "Купол Донбасса" на прошлой неделе нивелировал 101 атаку дронов ВСУ Пушилин сообщил, что "Купол Донбасса" отбил 101 атаку дронов ВСУ за неделю

Москва12 окт Вести.В Донецкой Народной Республике (ДНР) за прошлую неделю "Купол Донбасса" отбил 101 атаку дронов ВСУ, сообщил ИС "Вести" глава региона Денис Пушилин.

Касаемо работы по противодействию беспилотников, направленных на гражданские-критические объекты, то за прошедшую неделю системой "Купол Донбасса" была нивелирована 101 атака противника с помощью беспилотников сказал Пушилин

Также глава ДНР рассказал, как боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют многоэтажную городскую застройку в своих целях в боях за Дружковку.