Москва22 июнВести.Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Купол Донбасса" и сводные мобильные огневые группы за минувшую неделю предотвратили 128 попыток проведения украинских террористических атак. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью ИС "Вести".
Не стоим на месте. Системой "Купол Донбасса", а также сводными мобильными огневыми группами за прошедшую неделю было нивелировано 128 попыток противника проведения террористических атаксказал Пушилин
Глава ДНР подчеркнул, что число предотвращенных атак свидетельствует об эффективности действующей системы защиты. Он добавил, что силовые структуры намерены и дальше наращивать потенциал средств противодействия беспилотным угрозам.
Также в интервью ИС "Вести" Пушилин сообщил, что российская армия уничтожила на краснолиманском фронте последнюю артерию снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).