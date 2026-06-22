"Купол Донбасса" за неделю предотвратил 128 террористических атак ВСУ Пушилин: "Купол Донбасса" предотвратил 128 террористических атак ВСУ за неделю

Москва22 июн Вести.Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Купол Донбасса" и сводные мобильные огневые группы за минувшую неделю предотвратили 128 попыток проведения украинских террористических атак. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью ИС "Вести".

Не стоим на месте. Системой "Купол Донбасса", а также сводными мобильными огневыми группами за прошедшую неделю было нивелировано 128 попыток противника проведения террористических атак сказал Пушилин

Глава ДНР подчеркнул, что число предотвращенных атак свидетельствует об эффективности действующей системы защиты. Он добавил, что силовые структуры намерены и дальше наращивать потенциал средств противодействия беспилотным угрозам.

Также в интервью ИС "Вести" Пушилин сообщил, что российская армия уничтожила на краснолиманском фронте последнюю артерию снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).