Пушилин: проблемы с топливом не скажутся на работе российских военных в зоне СВО

Пушилин: проблемы с топливом никоим образом не касаются российских военных Пушилин: проблемы с топливом не скажутся на работе российских военных в зоне СВО

Москва6 июл Вести.Проблемы с логистикой и топливом не могут сказаться на работе воинских подразделений в зоне специальной военной операции в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил в интервью ИС "Вести" глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, нужно разделять ситуацию с гражданской и военной логистикой.

У наших военных это все выстроено по параллельным схемам, маршрутам, это никак не пересекается, и наши военные продолжают свою работу. И их точно не касаются все проблемы с топливом, которые есть у нас в гражданском секторе подчеркнул глава ДНР

Ранее вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения внутреннего спроса в российских регионах.