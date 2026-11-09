Пушилин: ВС РФ на подступах к Славянску используют фактор рельефа местности Пушилин: ВС РФ близ Славянска используют фактор рельефа местности

Москва9 ноя Вести.Российские бойцы на подступах к Славянску используют фактор рельефа местности, заявил ИС "Вести" глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, на краснолиманском направлении ведется продвижение совместными усилиями Южной и Западной группировок войск.

Продолжается охват Славянско-Краматорской агломерации. Продолжаются бои на юго-восточных подступах к Славянску, Николаевке, где наши подразделения используют фактор рельефа местности, продвигаясь и по высотам, используются лесополосы сказал он

Пушилин также отметил, что в самом Красном Лимане и его окрестностях бойцы РФ пресекают продолжающиеся контратаки ВСУ.