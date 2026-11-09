Москва9 нояВести.Российские бойцы на подступах к Славянску используют фактор рельефа местности, заявил ИС "Вести" глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, на краснолиманском направлении ведется продвижение совместными усилиями Южной и Западной группировок войск.
Продолжается охват Славянско-Краматорской агломерации. Продолжаются бои на юго-восточных подступах к Славянску, Николаевке, где наши подразделения используют фактор рельефа местности, продвигаясь и по высотам, используются лесополосысказал он
Пушилин также отметил, что в самом Красном Лимане и его окрестностях бойцы РФ пресекают продолжающиеся контратаки ВСУ.