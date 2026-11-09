Москва9 нояВести.В Константиновском районе ДНР возле населенного пункта Алексеево-Дружковка вооруженные силы Украины осуществляют попытки контратак, чтобы вернуть утраченные позиции. Об этом ИС "Вести" сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
В окрестностях Алексеево-Дружковки Вооруженные силы РФ продолжают отбивать контратаки противников, пытающегося вернуть утраченные позициизаявил он
В целом, отметил Пушилин, вдоль всей линии боевого соприкосновения российские бойцы продолжают освобождение территорий, выявляя и зачищая опорные пункты противника.