Путин и Си Цзиньпин чаще всего приезжают в гости друг к другу в мае Визиты Путина в Китай и Си Цзиньпина в Россию чаще всего происходят в мае

Москва20 мая Вести.Визиты президента России Владимира Путина в Китай чаще всего происходят в мае. Об этом ему рассказал председатель КНР Си Цзиньпин.

Это произошло во время посещения подготовленной информагентствами ТАСС и Xinhua экспозиции о развитии российско-китайских отношений.

Она получила название "Нерушимая дружба великих народов, стратегическое партнерство великих держав". Фотовыставка развернута в зале "Времена года" Дома народных собраний.

В мае вы чаще всего посещали нашу страну заявил Си Путину

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов ответил, что китайский лидер, также чаще всего посещает РФ именно в мае.

Вы, товарищ председатель, тоже обычно приезжаете в Россию в мае заявил Кондрашов

Ранее президент России Владимир Путин выразил председателю КНР Си Цзиньпину благодарность за теплый прием во время визита делегации РФ в Китай.