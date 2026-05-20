Москва20 маяВести.Визиты президента России Владимира Путина в Китай чаще всего происходят в мае. Об этом ему рассказал председатель КНР Си Цзиньпин.
Это произошло во время посещения подготовленной информагентствами ТАСС и Xinhua экспозиции о развитии российско-китайских отношений.
Она получила название "Нерушимая дружба великих народов, стратегическое партнерство великих держав". Фотовыставка развернута в зале "Времена года" Дома народных собраний.
В мае вы чаще всего посещали нашу странузаявил Си Путину
Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов ответил, что китайский лидер, также чаще всего посещает РФ именно в мае.
Вы, товарищ председатель, тоже обычно приезжаете в Россию в маезаявил Кондрашов
Ранее президент России Владимир Путин выразил председателю КНР Си Цзиньпину благодарность за теплый прием во время визита делегации РФ в Китай.