Путин: Киев считает, что удержит часть Донбасса, но есть ли в этом смысл

Путин: Киев считает, что удержит часть Донбасса, но есть ли в этом смысл Путин: Киев считает, что удержит часть Донбасса, но есть ли в этом смысл

Москва19 ноя Вести.Киев считает, что сможет удержать оставшиеся 10% территории Донбасса, однако есть ли в этом смысл, задался вопросом президент России Владимир Путин.

Он проводит пресс-конференцию после трехсторонней встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Российский лидер отметил, что даже в случае временного сохранения контроля над этими территориями Украина впоследствии их потеряет. По его мнению, в такой ситуации возникает вопрос о смысле дальнейшего удержания этих районов любой ценой.

Если они какое-то время удержат, а потом все равно не смогут, есть ли смысл держать эти 10%, во что бы то ни стало? Ну, это такой примитивный, но вполне законный вопрос, мне кажется сказал Путин

Он добавил, что Россия готова к диалогу с украинской стороной, хотя считает, что нынешняя власть в Киеве пришла к управлению страной в результате государственного переворота.

Российский лидер также подчеркнул, что РФ всегда будет отвечать на удары киевского режима.