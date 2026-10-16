Москва16 октВести.Под контролем киевских властей на сегодняшний день остается чуть более 10% территории Донецкой Народной Республики и около 16,5% Запорожской области. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания на вспомогательном пункте управления объединенной группировки войск.
Глава государства отметил, что с начала текущего года российские подразделения освободили порядка 650 квадратных километров территории и 310 населенных пунктов.
Российский лидер подчеркнул, что войскам надлежит не только выбить противника с российской земли, но и сформировать зону безопасности на прилегающей сопредельной территории.
Ранее Путин заявил, что Луганская Народная Республика перешла под полный контроль Вооруженных сил РФ.
Президент также отметил, что освобождение ДНР – главная задача Вооруженных сил (ВС) России.