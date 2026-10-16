Путин сообщил данные о подконтрольных Киеву территориях в ДНР и Запорожье

Путин: под контролем Киева остается 10% ДНР и 16,5% Запорожской области Путин сообщил данные о подконтрольных Киеву территориях в ДНР и Запорожье

Москва16 окт Вести.Под контролем киевских властей на сегодняшний день остается чуть более 10% территории Донецкой Народной Республики и около 16,5% Запорожской области. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания на вспомогательном пункте управления объединенной группировки войск.

Глава государства отметил, что с начала текущего года российские подразделения освободили порядка 650 квадратных километров территории и 310 населенных пунктов.

Российский лидер подчеркнул, что войскам надлежит не только выбить противника с российской земли, но и сформировать зону безопасности на прилегающей сопредельной территории.

Ранее Путин заявил, что Луганская Народная Республика перешла под полный контроль Вооруженных сил РФ.

Президент также отметил, что освобождение ДНР – главная задача Вооруженных сил (ВС) России.