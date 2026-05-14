Москва14 маяВести.Тема ключевой ставки и укрепления рубля регулярно обсуждается с правительством и Центробанком. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на X съезде Союза машиностроителей России.
При этом президент отметил, что не будет "о грустном говорить".
Сейчас все-таки десятый съезд – юбилейный. Не буду о грустном говорить, не буду говорить о ключевой ставке, не буду говорить о необходимости наличия "длинных денег" и укрепления рублясказал Путин
Он добавил, что со многими из присутствующих регулярно встречается и "все это известно".
Вы в материалеотметил президент
Глава государства подчеркнул, что в современной жизни и экономики важны и услуги, и финансовые операции, и бумаги.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что в совете директоров регулятора решения по ключевой ставке обсуждаются "иногда на повышенных тонах".