Путин поговорил по телефону с кронпринцем Саудовской Аравии Путин провел разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Аль Саудом

Москва22 сен Вести.Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер и саудовский принц в ходе диалога обсудили положение дел на Ближнем Востоке. В частности, была затронута тема ситуации вокруг Персидского залива.

Проведен обстоятельный обмен мнениями о положении дел на Ближнем Востоке, в частности в зоне Персидского залива​​​. Акцентирована безальтернативность политико-дипломатических усилий в целях нормализации сложившейся кризисной обстановки при должном учете интересов всех сторон говорится в сообщении пресс-службы

Стороны подтвердили необходимость скорейшего прекращения боевых действий в Йемене, создания условий для диалога под эгидой ООН.

В связи с деградацией военно-политической ситуации в Йемене была подтверждена необходимость скорейшего прекращения боевых действий и создания условий для запуска конструктивного межйеменского диалога под эгидой ООН отметили в Кремле

Также Путин и Аль Сауд подчеркнули важность обеспечения безопасного и беспрепятственного прохода судов через международные водные артерии на Ближнем Востоке, включая Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы.

Помимо этого, российский лидер поздравил кронцпринца с наступающим национальным праздником — Днем провозглашения Саудовской Аравии.

Ранее в сентябре глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом заявил, что Москва и Эр-Рияд настроены на плотную координацию в рамках формата ОПЕК+.