Москва26 июл Вести.В начале специальной военной операции украинский танкист убил мирного жителя, посчитав, что у него пророссийские взгляды. Перехват радиообмена между танкистами показали президенту России Владимиру Путину, о чем он рассказал в ходе встречи с военными моряками в Санкт-Петербурге.

Еще в начале СВО сводку прочитал. <...> Два украинских танкиста разговаривают друг с другом. И идет перехват. Я читаю. Из жилого дома вышел какой-то мужчина в спортивном костюме. Просто вышел. Один из танкистов из пулемета его тут же застрелил. Второй спрашивает, что ты творишь, зачем ты это сделал? И первый, который убил этого мужчину, говорит, да они все здесь преступники, бандиты, промосковские, пророссийские сказал Путин

Глава государства отметил, что подобные действия украинских военных обусловлены неонацистской идеологией, которая в настоящее время распространена на Украине.

Основной задачей СВО должны быть полное уничтожение украинского нацизма, формировавшего на протяжении многих лет, считает востоковед, доцент кафедры культурологии и теологии МПГУ Олег Макаренко.