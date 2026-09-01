Путин: в общих интересах стран ШОС - продолжать политику в сфере энергетики

Путин: странам ШОС надо продолжать скоординированную политику в сфере энергетики Путин: в общих интересах стран ШОС - продолжать политику в сфере энергетики

Москва1 сен Вести.Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) надо продолжать скоординированную политику в сфере энергетики. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин на саммите ШОС в Киргизии.

Думаю, в общих интересах - продолжать скоординированную и сбалансированную политику в сфере энергетики, как предусмотрено стратегией энергетического сотрудничества Шанхайской организации сотрудничества до 2030 года сказал президент РФ

Кроме того, глава российского государства заявил, в частности, что ШОС за 25 лет превратилась во влиятельный центр многополярного мира.

31 августа Путин прибыл в Киргизию с рабочим визитом, в том числе для участия в саммите ШОС. Основное заседание Совета глав государств проходит 1 сентября в Бишкеке.