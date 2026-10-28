Москва28 окт Вести.Турецкие инвесторы готовы выкупить часть пакета в проекте АЭС "Аккую", заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что Россия завершает строительство АЭС, полностью финансируя проект стоимостью 25 миллиардов долларов. Путин подчеркнул, что российская сторона строит станцию, владеет ей и эксплуатирует ее.

Правда, сейчас внутри Турции нашлись компании, которые хотят тоже быть участниками этого процесса и готовы выкупить часть пакета заявил российский лидер на полях форума Россия-Африка

Он добавил, что РФ приветствует такую инициативу.

АЭС "Аккую" – первая атомная электростанция Турции, которую строит российская госкорпорация "Росатом" в провинции Мерсин на побережье Средиземного моря. Проект предусматривает возведение четырех энергоблоков.

В начале октября сообщалось, что на АЭС прошли гидравлические испытания на прочность первого контура реакторной установки в энергоблоке №1. По словам гендиректора Росатома Алексея Лихачева, физический пуск реактора первого энергоблока АЭС "Аккую" запланирован на вторую половину декабря.