Путин: Россия идет вперед, развивает экономику и добивается результатов в ОПК

Путин заявил, что Россия добивается новых результатов в сфере ОПК Путин: Россия идет вперед, развивает экономику и добивается результатов в ОПК

Москва13 июл Вести.Российская Федерация добивается новых результатов в развитии оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также работает над развитием экономической среды. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

В Национальном центре "Россия" он обратился к гостям и участникам форума Народного фронта "Все для Победы!"

Мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем Вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед заявил президент

Ранее в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщили, что структура экономики Российской Федерации перестроилась за последние четыре года. Баланс сдвинулся в сторону развития ОПК.