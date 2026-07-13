Москва13 июлВести.Российская Федерация добивается новых результатов в развитии оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также работает над развитием экономической среды. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
В Национальном центре "Россия" он обратился к гостям и участникам форума Народного фронта "Все для Победы!"
Мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем Вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем впередзаявил президент
Ранее в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщили, что структура экономики Российской Федерации перестроилась за последние четыре года. Баланс сдвинулся в сторону развития ОПК.