Пять стран Евросоюза подпишут соглашение с Руандой о центре депортации мигрантов Politico: страны ЕС подпишут соглашение с Руандой о центре депортации мигрантов

Москва14 ноя Вести.Пять стран Евросоюза планируют в понедельник подписать соглашение с африканской Руандой о создании там центра для депортации мигрантов, пишет европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что речь идет об Австрии, Дании, Германии, Греции и Нидерландах.

Как подтвердили три источника, знакомых с ситуацией, страны ЕС в понедельник должны объявить о достижении соглашения об отправке получивших отказ мигрантов в депортационный центр в Руанде говорится в сообщении

По данным источников, речь идет о создании в Руанде центра для депортации мигрантов, которые искали убежище в Европе, но получили отказ и исчерпали все возможности получения законного вида на жительство в ЕС.

Соглашение, как ожидается, будет подписано в Вене. Депортационный хаб планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Центр депортации в Руанде будет функционировать как пилотный проект, и, вероятно, за ним последуют соглашения с другими странами и с участием других стран ЕС отмечается в сообщении

При этом правозащитники указывают, что в подобных депортационных центрах, "вдали от европейских механизмов защиты", станут возможны нарушения прав человека.

В июне сообщалось, что несколько государств Евросоюза изучают возможность создания в Руанде и Узбекистане центров для мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища. По данным Politico, против этой инициативы выступали Франция и Испания, которые сомневаются в эффективности подобных центров.