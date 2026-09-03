Радиостанция семьи мэра Львова Садового получила право на бронь от мобилизации Украинские радиостанции "Люкс ФМ" и "Бизнес-радио" дали бронь работникам

Москва3 сен Вести.Украинские музыкальные радиостанции "Люкс ФМ" и "Бизнес-радио" получили официальный статус критически важных для экономики предприятий, что позволяет им бронировать своих сотрудников от мобилизации. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

Радиостанция "Люкс ФМ" принадлежит семье мэра Львова Андрея Садового, в частности его жене Екатерине Кит-Садовой. На ресурсах радиостанции транслируется государственный телемарафон.

По данным издания, за летний период Минкультуры Украины присвоило статус критически важных 14 организациям, в их числе оказалась и структура благотворительного фонда "Вернись на 100", а также несколько коммерческих типографий.