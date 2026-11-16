В США ракета Vulcan со спутниками Amazon взорвалась при запуске

Ракета американской United Launch Alliance развалилась вскоре после старта В США ракета Vulcan со спутниками Amazon взорвалась при запуске

Москва16 ноя Вести.Американская тяжелая ракета-носитель Vulcan Centaur, разработанная United Launch Alliance (ULA), взорвалась в ходе первого за последние девять месяцев старта, сообщили представители ULA.

Через 10 минут после отрыва от стартового стола возникла нештатная ситуация, из-за которой 40 аппаратов интернет-системы Amazon Leo, которые предстояло разместить на расчетной орбите высотой примерно 435 километров.

Запуск пытались выполнить 15 ноября в 12.40 по восточному времени США (20.40 мск) с комплекса SLC-41 с мыса Канаверал в штате Флорида.

Причину сбоя в ULA пока назвать не готовы: компания заявила, что "пока не располагают достаточной информацией" для выводов.

Разбирательство ULA намерена вести совместно с Amazon и другими причастными организациями. По его итогам планируется устранить неисправность и затем вернуться к пускам.

До этого старт Vulcan Centaur откладывали на двое суток из-за технических неполадок. Полезная нагрузка — 40 спутников, на низкой околоземной орбите

Для Vulcan Centaur это был первый старт с февраля 2026 года. В прошлых полетах фиксировали повреждения сопел твердотопливных ускорителей — в одном из случаев фрагмент конструкции отлетел примерно через 30 секунд после старта. Тогда, однако, ракета задачу выполнила и довела полезную нагрузку до заданной орбиты.

После тех эпизодов Космические силы США прекратили применять Vulcan для запусков в интересах национальной безопасности. ULA переработала сопла и провела серию дополнительных испытаний, в результате в нынешней миссии на ракете были уже модернизированные ускорители.

Связь между новым инцидентом и прежними проблемами пока не подтверждена. Миссия Vulcan Leo 1 задумывалась как дебютный запуск аппаратов Amazon Leo именно этой ракетой.

Группировка Amazon в настоящее время насчитывает порядка 400 спутников — их вывели за 15 пусков с помощью Atlas V, Falcon 9 и Ariane 6.

В перспективе компания рассчитывает развернуть свыше 3 200 аппаратов и предложить широкополосный интернет в конкуренции с спутниковой системой Starlink, принадлежащей компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска.

15 ноября разработанный SpaceX космический корабль Starship вернулся с орбиты на стартовую площадку.

Несмотря на то, что ракета-носитель взорвалась, компания впервые запустила разгонный блок в рамках программы создания мегаракеты многоразового использования.