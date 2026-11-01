Москва1 ноя Вести.Власти ОАЭ раскрыли личности пилотов, которые посадили рейс Flydubai после попытки теракта на борту: это Хенсон Стивен из Фиджи и Роуэн Тут из Южной Африки, пишет издание The Times of Israel.

Ранее эмиратское агентство WAM выложило фотографии награждения пилотов в ОАЭ орденами Заида II первой степени за мужество и самоотверженность при инциденте на борту самолета Flydubai рейсом Дубай – Тель-Авив.

Награды вручены Хенсону Стивену из Фиджи и Роуэну Туту из Южной Африки за их действия по безопасной посадке самолета говорится в сообщении

По данным издания, пилоты находились не при исполнении служебных обязанностей и взяли на себя управление самолетом после инцидента с экипажем.

Стивен и Тут, пилоты, находившиеся не при исполнении служебных обязанностей, но выполнявшие обратный рейс, …совершили аварийную посадку в Саудовской Аравии отмечает газета

После инцидента некоторые израильские СМИ утверждали, что самолет посадили русский и украинец, но эту информацию никто не подтверждал.

Пассажирский самолет Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, 30 сентября подал сигнал о захвате и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Между пилотами произошла драка: один набросился на другого с ножом и пытался разбить самолет. В итоге с нападавшим справились командир экипажа из Индии и пассажиры, а другие пилоты посадили самолет.

Пилот FlyDubai планировал теракт в аэропорту Бен-Гурион, сообщал генпрокурор ОАЭ.