Разин: на левобережной Украине осталось менее 200 автозаправок Военкор Разин: на левобережной Украине осталось менее 200 автозаправок

Москва17 сен Вести.В населенных пунктах левобережной Украины осталось менее 200 автозаправок (АЗС). Такие данные озвучил военкор Владимир Разин в комментарии для Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Он привел статистику за август.

Помимо того, что и наши дроны, и ракеты летят по серьезным объектам инфраструктуры на всей территории Украины — это тоже важно заметить, начиная от Харьковской области и заканчивая Львовской областью, — удары также наносятся и по менее значимой для нас, как мы думаем, инфраструктуре. Это, как минимум, АЗС. И статистика, к которой я обращался порядка месяца назад, [показала,] что на тот момент на левобережной Украине осталось меньше 200 заправок сообщил Разин

В частности, он указал на отсутствие заправок на трассе от Запорожья до Харькова.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения АЗС в Киеве. По сообщению ведомства, объект использовался в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ).