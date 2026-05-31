Развожаев: в Севастополе ограничили продажу бензина в канистры Власти Крыма вводят ограничительные меры в топливном секторе

Москва31 мая Вести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что власти контролируют распределение запасов топлива в городе. По его словам, помимо действующего лимита в 20 литров, вводится ограничение на продажу бензина в канистры.

По его словам, такие ограничения должны помочь обеспечить топливом как можно больше жителей города.

Временное ограничение в 20 литров продолжает действовать, вводим ограничение на продажу в канистры: это вынужденная мера, необходимая для справедливого распределения имеющихся запасов и предотвращения неконтролируемого дефицита. написал он в своем Telegram-канале

Он также сообщил, что власти принимают дополнительные меры, чтобы исключить спекуляцию и возможные злоупотребления при продаже топлива.

Ранее Развожаев по итогам оперативного совещания уже информировал жителей о ситуации с поставками топлива в Севастополе. Тогда он заявил, что в городе наблюдаются временные перебои с поставками бензина марок АИ-92 и АИ-95.