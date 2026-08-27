Реакцию россиян на происшествия на Украине назвали признаком зрелого общества Журналист Медведев оценил реакцию россиян на пожар на складе в районе Киева

Москва27 авг Вести.Россияне, в отличие от украинского общества, не выказывают злорадной радости, если на Украине происходит ЧП. Это является показателем большей зрелости российского общества, заявил автор ИС "Вести" Андрей Медведев, комментируя пожар в логистическом центре маркетплейса в районе Киева.

Журналист отметил принципиальную разницу между реакциями в России и на Украине при происшествиях. Так, продолжил он, когда происходит пожар на каком-нибудь складе на территории РФ, "в украинских пабликах творится радостное беснование" - и это риторика в том числе официальных медиа.

В России же читатель лишь пожмет плечами и хмыкнет: "Ну горит и горит, не мы начали, лучше бы нигде не горело". Даже если кто-нибудь и напишет, что поделом противнику, в интонации не будет свойственной соседям злорадной радости. Почему так? Не знаю. Вероятно, просто более зрелое общество. Государство, все же отличается от уклада банды анархистов. Менталитет тем паче указал Медведев

Ранее в Миноборны РФ сообщили, что российская армия нанесла удары по украинской инфраструктуре и военным объектам, которые используются Вооруженными силами Украины. Уточняется, что удары наносились с применением боевых беспилотников, артиллерии, а также ракетных войск и оперативно-тактической авиации.