Москва30 июн Вести.Текущий уровень безработицы в РФ является экстремально низким. Такое мнение в интервью ИС "Вести" озвучил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Он добавил, что на такие экстремальные показатели необходимо реагировать.

Что бы мы там ни говорили, как бы мы там ни слушали, и какие бы новости ни появлялись, уровень безработицы 2,2% является экстремально низким и говорит о том, что действительно есть дефицит труда в экономике. И на это надо реагировать заявил Решетников

Ранее Решетников рассказал об эффекте от увеличения лимита сверхурочной работы. По словам министра, это можно сравнить с появлением в экономике 100 тысяч рабочих рук.