Москва30 июн Вести.Министр экономического развития Максим Решетников в интервью ИС "Вести" рассказал, как производительность труда соотносится с качеством жизни, как безработица может быть экстремально низкой и какое значение для промышленности имеет искусственный интеллект.

Рынок труда в России постепенно остывает, соотношение числа вакансий и резюме нормализуется, хотя в отдельных секторах сохраняется дефицит кадров, сказал он.

Отвечая на вопрос о ситуации на рынке труда, министр пояснил, что динамика сильно различается в разных отраслях экономики.

С одной стороны, рынок труда не сам по себе существует. Он существует, так сказать, в текущем экономическом цикле и, действительно, наверное, ситуации очень разные и очень фрагментарные по разным секторам экономики. Действительно, где-то есть дефицит, и мы понимаем по тем же HeadHunter, да и другим оперативным источникам, – что число вакансий и поиск работы сильно преобладает над резюме, которые есть. С другой стороны, в целом по тенденции мы видим, что рынок труда, скажем так, остывает, иными словами, это соотношение нормализуется сказал министр.

Решетников также обратил внимание на то, что в некоторых секторах предприятия страдают от охлаждения экономики и вынуждены ждать смягчения условий.

Более того, те же самые оценки, что в каких-то секторах мы видим и четырехдневку, в каких-то мы видим, что и с неполной загрузкой, там, особенно сектора машиностроения. Инвестиционные товары, то, что в первую очередь страдает от охлаждения экономики, там, скорее, даже какой-то есть избыток, который стараются предприятия никуда не отпускать, потому что как бы коллективы собраны, что называется, по человеку. Поэтому держат и действительно, рассчитывают на дальнейшее смягчение условий. А где-то есть элементы, в том числе структурной перестройки экономики, потому что часто к нам приходят представители отраслей, которым сложно в текущем режиме и в среднесрочном режиме сохраниться заявил Решетников

Экстремально низкий уровень безработицы в 2,2%, который сейчас фиксируется в РФ, говорит о дефиците труда в стране, сказал министр экономического развития РФ.

Он добавил, что принимаемые меры по увеличению предела сверхурочной работы позволят обеспечить рынок дополнительным количеством труда. Решетников подчеркнул: люди готовы работать, а предприятия – больше платить.

Уровень безработицы 2,2% является экстремально низким и говорит о том, что действительно есть дефицит труда в экономике. На это надо реагировать. И здесь правительство при поддержке Государственной думы, президента предпринимает шаги: те же правки в Трудовой кодекс, которым поднят предел "сверхурочки" со 120 до 240 часов на "экстраработу", когда срочно нужен труд, и предприятия готовы больше платить, а работники готовы больше работать, вот эта возможность создана. Для малого бизнеса – дополнительные эффекты гибкости, потому что можно больше работников брать на срочные контракты объяснил Решетников

Министр рассказал, что в данный момент структура рынка труда такова, что многие люди, работающие на крупных предприятиях, берут дополнительные подработки после смены или в свои выходные.

Большое число случаев, особенно в регионах, когда есть крупные предприятия, и люди с 9:00 до 18:00 работают на предприятии, а потом идут еще несколько часов или в выходные работают на тех же складах. Такая подработка гибкая. Ну, понятно, что где-то кто-то там такси, где-то и курьеры и так далее. То есть возможность гибкой подработки. Это тоже увеличивает фонд рабочего времени в экономике заявил Решетников

Также он добавил, что зумеров (родившиеся примерно с 1997 по 2012 год - прим. ред.) значительно сложнее вовлекать в рынок труда, большая часть из них меняет место работы в течение года.

По словам министра, многие работодатели сообщают, что молодежь не заинтересована в подработках, поскольку хочет тратить свободное время на личную жизнь.

Зумеров значительно более сложно вовлекать в рынок труда. Посмотрели там статистику: в течение года большинство уходит, меняет, то есть у них какие-то другие запросы к коллективу, к устройству, к пониманию, к качеству работы, к возможности выпить кофе, возможности потом пойти заниматься спортом. Многие работодатели жалуются, что молодежь гораздо хуже вовлекается вот в эти переработки. Значит, есть вот рабочее время, да, все остальное оставьте мне время на мою личную жизнь и на мои увлечения, хобби и так далее. Ну с этим надо работать, это новая реальность рассказал Решетников

Также он заявил, что повышение производительности труда — это процесс, который начинается с оптимизации каждого рабочего места, а затем включает цифровизацию, роботизацию и взаимодействие с регуляторами.

Отвечая на вопрос, как выстраивать трудовые процессы в условиях технологических изменений и сдержанных инвестиций, министр пояснил, что понятие производительности при всей его абстрактности на практике становится вполне конкретным.

Когда приходишь на конкретное предприятие – все понятно. Есть производственный процесс, есть детали, есть незавершенное производство, есть запасы, есть время протекания процесса. И ты начинаешь с этим работать. Наши консультанты региональных центров компетенций, федерального центра компетенций – мы приходим и обучаем команды этой производственной культуре: как правильно выстраивать процесс, чтобы не было лишних движений на каждом рабочем месте, чтобы детали были ровно те, что сейчас нужны, чтобы не было какой-то ненужной пересортицы, чтобы станки правильно стояли, чтобы на складе было то, что надо, и так далее. И в результате, в принципе, за счет вот относительно небольших этих управленческих воздействий, ты понимаешь, что время сократилось протекания процессов на 15–20–25%. И это может быть и промышленное предприятие, может быть аэропорт, может быть сельхозпредприятие – просто правильная транспортировка на приеме зерна, допустим, все процессы организованы. Может быть ЖКХ, может быть IT – все что угодно сказал он

Решетников также отметил, что повышение производительности труда не ограничивается внутренними процессами — оно включает взаимодействие с контрагентами и госорганами, а также внедрение современных технологий.

Дальше ты понимаешь, что процесс правильно выстроенный, ты понимаешь, что вот здесь может быть уже какая-то цифровизация, здесь можно и робота поставить, а здесь можно какие-то сервисы с искусственным интеллектом, а здесь просто систему машинного обучения, машинного зрения ставить, ну, то, что, в принципе, уже на большинстве предприятий есть. А дальше ты понимаешь, что производительность она не только в самом предприятии, она еще во взаимодействии с внешней средой: с другими контрагентами, значит, насколько правильно выстроены поставки, насколько четко выстроена логистика, насколько выстроено оптимально взаимодействие с регуляторами, в том числе с госорганами. А потом ты идешь дальше и понимаешь, что в общем и целом, то, что люди, например, тратят время на взаимодействие с государством, строго говоря, это тоже производительность добавил министр

Кроме того он заявил, что цифровизация государственных услуг позволила сэкономить людям огромное количество времени: получение справок, которое раньше занимало полдня, теперь решается за минуты, а само взаимодействие с государственными органами перешло в онлайн.

Министр подчеркнул, что за последние 20 лет в сфере государственных услуг произошли большие изменения, а сэкономленное время люди могут тратить на семью и досуг.

Раньше в очередях где-нибудь к чиновнику сидели, ждали какой-нибудь справки, которая сейчас, оказывается, вообще не нужна и уже десять лет мы ее отменили, и как-то страна живет без этой справки, и куча времени куда-то высвободилось. Потому что все стало тоже в цифре, государство ушло в цифру, все взаимодействие. Вот у нас красивые МФЦ теперь, 5 минут и чашка кофе, ну и так далее. Нет, там тоже проблемы какие-то остаются, и задачи есть, мы тоже все понимаем. Но, слушайте, за 20 лет – это небо и земля. Но мы же через это сэкономили массу времени людей. Мало того, что мы чиновников сократили, но главное, что людей, которые тратили на это [время] – получение справки – это была какая-то задача на полдня, сейчас об этом никто уже так не думает. И мы действительно существенно меньше тратим времени на взаимодействие с государством по всем направлениям. Это время, которое у нас высвободилось. Какую-то часть, давайте честно, мы, конечно, и работаем больше, но по крайней мере меньше убегаем с работы, чтобы все эти бумажки получить. Ну и больше времени остается на жизнь, на детей, на спорт, на какие-то книжки, на досуг сказал Решетников

Министр также отметил, что эффект от цифровизации выходит далеко за рамки взаимодействия с госорганами и влияет на качество жизни в целом, а подходы к повышению производительности труда теперь распространяются и на социальную сферу.

Это касается, кстати, не только взаимодействия с государством – это и работа городских служб, и та же система общественного транспорта: меньше пробок, и так далее. Это все в совокупности – производительность труда и качество жизни. Там, где-то есть такая вот граница, когда одно в другое незаметно переходит. Поэтому мы, конечно, на это все должны смотреть комплексно. Понятно, что в нашем фокусе это всегда именно производительность труда, это именно компании крупные, теперь и малые компании, это весь реальный сектор экономики и теперь социальная сфера тоже. То есть мы идем, смотрим: школы, больницы, соцслужбы, культура, спорт и так далее. Ну, везде должны быть все процессы оптимально организованы, и сама система должна быть оптимальна добавил он

Также Решетников заявил, что большое количество объектов энергетической инфраструктуры в РФ не работают на полную мощность.

Я бы вот этот потенциал малых шагов, нересурсоемких, я бы его не недооценивал. Я считаю, что мы при помощи дозагрузки всего того, что есть, спокойно можем расти еще и 15, и 20%. Я беру энергетику, наши подстанции, которых мы настроили, но они все перерезервированы. В результате коэффициент использования, у нас есть подстанции, которые мы построили, проходит 5-7 лет, они загружены на 7% рассказал Решетников

Он подчеркнул важность эффективного использования энергетических мощностей.

У кого-то интерес сказать, что: не, ребят, мне вот эта мощность в ближайшее время не нужна, я за нее платить не хочу, давайте я откажусь, а вы рядом возьмите и поставьте другое предприятие, да поставьте те же там ЦОДы, которые сегодня можно поставить, завтра увезти и дайте нагрузку. Но главное -эффективно использовать эту инфраструктуру, потому что в результате у нас уровень использования подстанций, мягко говоря, энергетической инфраструктуры далек от оптимального. При правильной балансировке мы можем ставить сейчас и накопители, абсолютно другая экономика по накопителям, и мы можем в ряде случаев, например, тот же ветер, солнце и так далее, грузить более активно, накапливая энергию, и там в ночное время, например, ее раздавая заявил Решетников

Говоря об ИИ, министр отметил, что работа по внедрению искусственного интеллекта активно ведется в различных сферах, однако, несмотря на это, важно развивать и свой интеллект.

Работа идет, искусственный интеллект как бы не вчера появился, мы им заниматься не вчера начали, и компании начали активно заниматься, и тема продвигается. Есть темы условно производственные, машинное зрение – это тоже искусственный интеллект, это тоже обученные сетки, которые там от распила и раскроя бревен, листов и так далее. Это все работает. И это, конечно, наращивается – те же камеры на дорогах – это же тоже распознавание, вся система. Безопасность обеспечивается распознаванием видеопотоков и так далее. Сейчас мы идем дальше. Еще лет пять назад, например, многие компании имели большие колл-центры, по несколько тысяч человек, которые работали со звонками, обрабатывали. Сейчас большая часть этих колл-центров уже пустует, потому что искусственный интеллект, большие языковые модели, работа с голосом, чат-боты и так далее… Все требует правильного выстраивания, потому что, конечно, нет ни у кого такой системы, чтобы только все на искусственном интеллекте, только чат-боты и так далее… Поверх искусственного интеллекта свой все равно необходим отметил Максим Решетников

Внедрение ИИ касается вопросов развития языковых моделей, а обучение затрагивает 80% пользователей, которые готовы к инновациям, но которым необходимо объяснить, как использовать искусственный интеллект в своей отрасли.

Решетников подчеркнул, что в сфере ИИ есть 10% инноваторов, которые сами понимают, как использовать эту технологию, а также 10% консерваторов, для которых взаимодействие с чем-то новым происходит довольно сложно.

Искусственный интеллект - есть вопросы внедрения, а есть вопросы развития самих языковых моделей. … С точки зрения внедрения, нам нужно больше обучать и больше рассказывать. Мы прямо чувствуем по малому бизнесу, что далеко не все понимают масштабы. Надо объяснять … и надо … значит работать с платформами, с платформенной экономикой. Второе направление — это как эффективно использовать как раз искусственный интеллект, какие там приложения, чтобы люди просто учились этим пользоваться. Потому что, как обычно, 10% инноваторов, им объяснять ничего не надо, они уже сами все подхватили и сами тебе расскажут. Значит, 10% консерваторов, которые будут совсем сложно к этому приходить. А между ними вот люди, которым просто надо как бы прояснить, по несколько раз объяснить, вовлечь и так далее. И они потихоньку будут с этим работать рассказал Решетников

Он отметил компании "Сбер" и Яндекс, которые сейчас активно работают в сфере развития ИИ.

Что касается самих моделей искусственного интеллекта, … есть там и наука в сфере искусственного интеллекта, есть и российская модель искусственного интеллекта, которую "Сбер" развивает, есть Яндекс, который эффективно берет распространенные, в том числе китайские модели и дообучает. Потому что в конечном в итоге многие эксперты говорят, что одна модель чуть лучше, одна чуть хуже, но критично, как ты ее обучаешь, на каких данных объяснил Решетников

Кроме того, он рассказал, что Министерство экономического развития реализует национальную модель ведения бизнеса, которая включает 11 направлений и дорожные карты по улучшению инвестиционного климата, а также новые механизмы.

Отвечая на вопрос о национальной модели ведения бизнеса, министр пояснил, что работа ведется по двум трекам: международная конкурентоспособность и практические задачи, которые ставит сам бизнес.

Первое направление – все-таки нам важно поддерживать нашу международную конкурентоспособность. И в этой связи, помните, был такой [рейтинг] Doing Business, где мы достигли больших результатов, вошли в двадцатку, действительно очень много ориентировались и так далее. Потом Всемирный банк, который продвигал эту модель для того, чтобы все экономики работали с бизнес-климатом, с инвестиклиматом и так далее, сменил методологию. Появилась методология, сейчас рейтинг B-READY называется. И мы взяли эту методологию, поскольку сейчас со Всемирным банком взаимодействие слабое, и коллеги нас пока не оценивают… Мы не стали ждать, просто Агентство стратегических инициатив взяло эти критерии и оценило, где Россия могла бы быть, где у нас слабые, где сильные места и так далее. И отсюда появился определенный набор задач. А с другой стороны, пришел бизнес и говорит: "Ну, ребята, международка – это все хорошо, но не все они там в Вашингтоне понимают, как у нас тут устроено, поэтому есть еще набор конкретных практических задач, которые надо накидать". Накидали со своей стороны, и мы собрали все эти задачи – там 11 направлений, есть рабочие группы со стороны бизнеса, кто это все формировал и оценивал. И мы это все погрузили в такие дорожные карты, по которым идем и по которым реализуем сказал министр

Решетников также рассказал о законодательных изменениях.

Дальше, например, механизм take-or-pay – то есть когда заказчик и поставщик между собой могут заключить договоры на создание вещи, которой еще нет. Ну, вот, например, там те же 5G-станции для телекома. Есть операторы, есть те, кто готовы это производить. Но у них сейчас договоренности о производстве – это по сути меморандум и такие понятийные договоренности. Мы говорим: а давайте мы сделаем настоящий договор, если, например, операторы связи передумают, они заплатят отступные бизнесу, потому что придется же строить заводы и так далее тем компаниям, которые будут производить это оборудование. Потому что сейчас это все структурируется через неустойку, а суды иногда подходят к неустойке со словами: "Ребят, реально понесены затраты – компенсируем. Не понесены – ну, завод же ваш остался"… Когда простая продукция – все понятно, когда сложная продукция – в этих нюансах, ну, не всегда можно разобраться… И вот правительство поддержало, сейчас направили уже этот законопроект. Это правки в Гражданский кодекс, ни много ни мало, в Думу. Еще из важного – закон о банкротстве, тоже такое обновление. Там главный элемент – это появление досудебной санации. То есть когда компании, которые попали в сложное положение, кредиторы собираются, говорят: "Ну, давайте мы часть своего долга спишем, чтобы компания, не входя в банкротство, продолжала работать". Ну и там, как обычно, есть мажоритарный кредитор, миноритарный кредитор, но все должны в равной степени участвовать. Вот все эти нюансы как бы мы выписывали. Плюс там еще ускорение самих процедур по банкротству рассказал Решетников

В непростых экономических условиях для возобновления инвестиционного цикла применяются такие меры, как расширение палитры для инвестиций, а также работа над инвестиционным климатом, сказал глава Минэкономразвития.

Он подчеркнул, что инвестиции населения тесно связаны с его доверием, поэтому, важно работать в этой сфере.

Ситуация и с бюджетом непростая, и ситуация и с денежно-кредитной политикой, и ситуация и в банковской сфере, … достаточно много есть параметров. Что мы делаем точно? Мы точно расширяем палитру инструментов для инвестиций. Мы точно работаем над инвестиционным климатом, потому что понимаем, что вопросы есть..., которые не зависят ни от денежно-кредитной политики, ни от ситуации с бюджетом и так далее. Инвестиции - это доверие и настроение во многом. Вот мы должны работать и с доверием, ну и в общем поддерживать настроение, потому что времена бывают похолоднее, бывают потеплее отметил Решетников

Также он заявил, что РФ была на очень высоком уровне инвестиций, который составлял 23,5% к ВВП, поэтому снижение этого показателя терпимо.

Министр добавил, что, несмотря на инвестиционную паузу, российская экономика сохраняет потенциал и устойчивость.

Надо понимать, что мы забрались на очень высокий уровень инвестиций относительно доли инвестиций к ВВП. Все-таки у нас был 23,5%, такого никогда не было. И какое-то снижение, оно терпимо, оно не ставит под угрозу неэкономический потенциал. У нас вообще, на самом деле, заканчивается ряд очень крупных проектов, который прямо, ну, ощутимо влиял на экономику, в этом, в следующем году. Поэтому, возможно, какая-то такая определенная просадка есть. Мы понимаем … что это в том числе связано с денежно-кредитной политикой и со многими другими аспектами. ….. Надо к этому относиться достаточно здраво, смотря все в целом и понимая, что у экономики есть и потенциал, и устойчивость, и даже если у нас есть какая-то инвестиционная пауза, это не значит, что мы не можем и не должны обеспечивать экономический рост, рост заработных плат наших граждан, рост доходов населения и в общем и целом технологическое развитие нашей экономики заявил Решетников

Ранее министр экономического развития РФ рассказал о разработке проектов, связанных с развитием зон свободной торговли со странами Азии.