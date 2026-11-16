Москва16 ноя Вести.Отказ украинской теннисистки Элины Свитолиной пожать руку россиянке Мирре Андреевой после финала итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) указывает на проблему этики в поведении украинских спортсменов. Об этом заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.

В воскресенье Андреева победила в дебютном для себя итоговом турнире WTA в одиночном разряде, который прошел в Индиан-Уэллсе (США). В решающем матче россиянка обыграла Свитолину со счетом 7:5, 6:3. После игры украинка отказалась от традиционного рукопожатия.

О воспитании и этике спортсменов Украины нам уже многое известно. Другой вопрос, что международные федерации или организаторы должны четко прописывать процедуру и формы наказания, если эта процедура не выполняется сказала Роднина

Андреева стала одной самых молодых чемпионок итогового турнира WTA и первой с 2004 года россиянкой, которой удалось завоевать этот трофей. Тогда победу одержала 17-летняя Мария Шарапова.

Президент России Владимир Путин поздравил Андрееву с победой на итоговом турнире WTA, отметив, что россиянка продемонстрировала великолепное мастерство.

По итогам сезона Андреева впервые поднимется на вторую строчку мирового рейтинга.