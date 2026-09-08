Роман Костомаров вышел на лед с женой Оксаной Домниной

Роман Костомаров выступил на льду с женой Оксаной Домниной Роман Костомаров вышел на лед с женой Оксаной Домниной

Москва8 сен Вести.Роман Костомаров снова выступил на льду. Кадры номера, который спортсмен исполнил вместе с женой, он сам опубликовал в своих соцсетях.

И вновь это были невероятные, незабываемые впечатления от выхода на лед. Чувство скорости, чувство ветра, чувство полета!!! Скучаю по этим ощущениям поделился своими эмоциями спортсмен

После выступления Роман трогательно обратился к супруге и зрительному залу со словами благодарности и любви.

Благодарю всех наших зрителей за аплодисменты стоя и вашу любовь. Спасибо, Краснодар! Спасибо, Ростов-на-Дону! Это было круто резюмировал он

Ранее Роман Костомаров рассказал, как ему удалось похудеть на 5 кг за полтора месяца. Главным секретом он назвал силу характера и дисциплину.