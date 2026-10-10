Москва10 октВести.Международным арбитражным судом признано незаконным одностороннее расторжение финской стороной контракта на сооружение АЭС "Ханхикиви-1", которую Росатом строил в Финляндии. Об этом говорится на сайте госкорпорации.
Очередной победой Росатома закончилась многолетняя судебная тяжба между российской госкорпорацией и финской компанией Fennovoima. Международный арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC) признал незаконным одностороннее расторжение контракта финской стороной на сооружение атомной электростанции, строительство которой вел Росатомговорится в сообщении
Глава госкорпорации подчеркнул, что разбирательства по проекту на этом не заканчиваются. По его словам, сегодняшняя победа важная, но не окончательная.
Мы будем и дальше доказывать нашу правоту по финскому проекту в судах различных инстанцийсказал Алексей Лихачев
Ранее гендиректор Росатома заявил, что отказавшись от проекта строительства АЭС "Ханхикиви-1" вместе с Россией, Финляндия обрекла на упадок свой огромный экономический район.