В Росатоме сообщили об очередной победе в международном арбитражном суде

Росатом сообщил об очередной победе в суде с финской компанией Fennovoima В Росатоме сообщили об очередной победе в международном арбитражном суде

Москва10 окт Вести.Международным арбитражным судом признано незаконным одностороннее расторжение финской стороной контракта на сооружение АЭС "Ханхикиви-1", которую Росатом строил в Финляндии. Об этом говорится на сайте госкорпорации.

Очередной победой Росатома закончилась многолетняя судебная тяжба между российской госкорпорацией и финской компанией Fennovoima. Международный арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC) признал незаконным одностороннее расторжение контракта финской стороной на сооружение атомной электростанции, строительство которой вел Росатом говорится в сообщении

Глава госкорпорации подчеркнул, что разбирательства по проекту на этом не заканчиваются. По его словам, сегодняшняя победа важная, но не окончательная.

Мы будем и дальше доказывать нашу правоту по финскому проекту в судах различных инстанций сказал Алексей Лихачев

Ранее гендиректор Росатома заявил, что отказавшись от проекта строительства АЭС "Ханхикиви-1" вместе с Россией, Финляндия обрекла на упадок свой огромный экономический район.