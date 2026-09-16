Росреестр: Геопортал СНГ станет цифровым мостом для всех жизненных ситуаций Скуфинский: Геопортал СНГ будет цифровым мостом для всех жизненных ситуаций

Москва16 сен Вести.Геопортал СНГ станет цифровым мостом для реализации всех жизненных ситуаций граждан и органов власти. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" глава Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Олег Скуфинский.

Он обратил внимание, что такие интеграционные проекты развиваются не быстро.

Это, как правило, занимает даже не годы, а десятилетия. Ключевое и самое важное — что создано само ядро Геопортала. А объем информации, который там размещается, определяет возможности. Сегодня мы сконцентрировались на четырех базовых народных сервисах, но в будущем количество таких сервисов может быть неограниченым, потому что по мере размещения данных на Геопортале можно формировать на основе размещенной информации различную аналитику, мониторинг и сервисы сообщил Скуфинский

В качестве примера он привел партнера — Сербию.

У нас много двусторонних взаимодействий с геодезической службой Сербии. С определенного момента наши сербские партнеры просто перестали считать количество сервисов, которые такая аналоговая платформа формирует. Поэтому это начало достаточно важного проекта, который будет служить связующим цифровым звеном, цифровым мостом для реализации всех жизненных ситуаций и людей, и профессиональных участников рынка, и органов власти резюмировал он

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