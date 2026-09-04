Российские войска освободили село Грузское и Никаноровку в ДНР

Российская армия освободила населенный пункт Грузское и Никаноровку в ДНР Российские войска освободили село Грузское и Никаноровку в ДНР

Москва4 сен Вести.Вооруженные силы России освободили населенные пункты Грузское и Никаноровку в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, за неделю подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенные пункты Рубежное и Новоандреевка.

...Освобождены ...за истекшие сутки населенный пункт Грузское Донецкой Народной Республики отмечается в сообщении



На этом направлении украинские войска за неделю потеряли свыше 2685 военных, 80 автомобилей, 18 боевых бронированных машин, шесть станций радиоэлектронной борьбы и восемь орудий полевой артиллерии.

Подразделения "Южной" группировки войск 3 сентября освободили населенный пункт Никаноровка в ДНР, отмечается в сводке.

За неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1365 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 181 автомобиль и 17 орудий полевой артиллерии добавляется в сообщении

В четверг Минобороны информировало об освобождении Ижевки в Донецкой Народной Республике.