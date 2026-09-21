Минобороны РФ сообщило об ударе по газовой станции в украинской Боярке

Российская армия поразила объект газоснабжения в Киевской области Минобороны РФ сообщило об ударе по газовой станции в украинской Боярке

Москва21 сен Вести.Российские военные ночью нанесли удар по газораспределительной станции в населенном пункте Боярка. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, пораженный объект обеспечивал подачу газа на предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.

В результате удара поражены: газораспределительная станция в населенном пункте Боярка говорится в сообщении Минобороны

Город Боярка расположен в Фастовском районе Киевской области на расстоянии около 30 километров от украинской столицы.

Ранее местные СМИ сообщили о серии взрывов в населенном пункте. Отмечалось, что после этого в районе складских зданий начался сильный пожар.