Москва21 сенВести.Российские военные ночью нанесли удар по газораспределительной станции в населенном пункте Боярка. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, пораженный объект обеспечивал подачу газа на предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.
В результате удара поражены: газораспределительная станция в населенном пункте Бояркаговорится в сообщении Минобороны
Город Боярка расположен в Фастовском районе Киевской области на расстоянии около 30 километров от украинской столицы.
Ранее местные СМИ сообщили о серии взрывов в населенном пункте. Отмечалось, что после этого в районе складских зданий начался сильный пожар.