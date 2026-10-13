Москва13 октВести.Российская армия поразила в Киеве локомотивное депо "Дарница", используемое в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает министерство обороны РФ.
[Поражено] локомотивное депо "Дарница", осуществляющее ремонт и восстановление подвижного железнодорожного состава, используемого для железнодорожных перевозок военных грузов и грузов двойного назначения, предназначенных для обеспечения украинских группировок войскговорится в сообщении
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военные поразили беспилотниками "Герань" локомотивы, задействованные в интересах ВСУ, в районах Одессы, Кривого Рога и Пятихатки в Днепропетровской области.