Российские войска поразили локомотивное депо "Дарница" с грузами для ВСУ в Киеве

Российская армия поразила в Киеве локомотивное депо "Дарница" Российские войска поразили локомотивное депо "Дарница" с грузами для ВСУ в Киеве

Москва13 окт Вести.Российская армия поразила в Киеве локомотивное депо "Дарница", используемое в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает министерство обороны РФ.

[Поражено] локомотивное депо "Дарница", осуществляющее ремонт и восстановление подвижного железнодорожного состава, используемого для железнодорожных перевозок военных грузов и грузов двойного назначения, предназначенных для обеспечения украинских группировок войск говорится в сообщении

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военные поразили беспилотниками "Герань" локомотивы, задействованные в интересах ВСУ, в районах Одессы, Кривого Рога и Пятихатки в Днепропетровской области.