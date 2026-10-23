ВС РФ подошли вплотную к Херсону на правой стороне Днепра

Российские бойцы высадились на правом берегу Днепра в Херсоне ВС РФ подошли вплотную к Херсону на правой стороне Днепра

Москва23 окт Вести.Российские военные из 126-й бригады береговой обороны высадились на правом берегу Днепра в Херсоне.

Об этом сообщают украинские СМИ. По их данным, бойцы ВС РФ воспользовались туманом и плохой видимостью и подошли к домам в Херсоне.

По мнению журналистов, опасный прецедент для ВСУ может говорить о том, что российское наступление в районе будет только усиливаться.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны РФ за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 443 украинских беспилотника над регионами России.