Москва23 октВести.Российские военные из 126-й бригады береговой обороны высадились на правом берегу Днепра в Херсоне.
Об этом сообщают украинские СМИ. По их данным, бойцы ВС РФ воспользовались туманом и плохой видимостью и подошли к домам в Херсоне.
По мнению журналистов, опасный прецедент для ВСУ может говорить о том, что российское наступление в районе будет только усиливаться.
Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны РФ за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 443 украинских беспилотника над регионами России.