Москва21 авгВести.Беспилотники российской армии нанесли массированные удары по производственному объекту в Броварах Киевской области, предприятие полностью вышло из строя, сообщает Министерство обороны РФ.
Ведомство также выложило видео с кадрами поражения предприятия.
Расчетами отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" в населенном пункте Бровары к востоку от Киева серией высокоточных ударов было поражено промышленное предприятие, используемое в интересах ВСУговорится в сообщении МО РФ
Там уточнили, что слаженные и точные действия расчётов вывели объект противника из эксплуатации на неустановленный срок.
Видео демонстрирует несколько очагов пожара и задымления на территории предприятия.
В четверг Минобороны РФ сообщало, что российские военные поразили транспортно-логистический центр "Замлер Групп" в Мартусовке Киевской области и склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Броварах.