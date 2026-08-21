Российская армия поразила в Киевской области работающее на ВСУ промпредприятие

Москва21 авг Вести.Беспилотники российской армии нанесли массированные удары по производственному объекту в Броварах Киевской области, предприятие полностью вышло из строя, сообщает Министерство обороны РФ.

Ведомство также выложило видео с кадрами поражения предприятия.

Расчетами отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" в населенном пункте Бровары к востоку от Киева серией высокоточных ударов было поражено промышленное предприятие, используемое в интересах ВСУ говорится в сообщении МО РФ

Там уточнили, что слаженные и точные действия расчётов вывели объект противника из эксплуатации на неустановленный срок.

Видео демонстрирует несколько очагов пожара и задымления на территории предприятия.

В четверг Минобороны РФ сообщало, что российские военные поразили транспортно-логистический центр "Замлер Групп" в Мартусовке Киевской области и склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Броварах.