Минобороны: ВС РФ сбили за сутки 390 дронов ВСУ и снаряд HIMARS в зоне СВО

Российская армия сбила за сутки 390 дронов ВСУ и снаряд HIMARS в зоне СВО Минобороны: ВС РФ сбили за сутки 390 дронов ВСУ и снаряд HIMARS в зоне СВО

Москва14 мая Вести.За сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) РФ сбили снаряд реактивной системы залпового огня HIMMARS и 390 беспилотников в зоне спецоперации. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Информация содержится в сводке оборонного ведомства за 14 мая 2026 года.

Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 390 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Кроме того, Минобороны РФ также сообщило, что Николаевка в ДНР освобождена.