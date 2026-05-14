Москва14 маяВести.За сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) РФ сбили снаряд реактивной системы залпового огня HIMMARS и 390 беспилотников в зоне спецоперации. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Информация содержится в сводке оборонного ведомства за 14 мая 2026 года.
Кроме того, Минобороны РФ также сообщило, что Николаевка в ДНР освобождена.