Российские силы ПВО сбили 766 дронов и четыре крылатые ракеты ВСУ в зоне СВО

ВС РФ за сутки сбили 766 дронов и четыре крылатые ракеты ВСУ в зоне спецоперации Российские силы ПВО сбили 766 дронов и четыре крылатые ракеты ВСУ в зоне СВО

Москва10 июн Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 766 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что также были сбиты 14 управляемых авиационных бомб и четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго".

Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 766 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО в ночь на 10 июня уничтожили 326 украинских беспилотников над российскими территориями.