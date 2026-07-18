Москва18 июл Вести.Российские бойцы нашли фотоальбомы семьи из курского приграничья, бежавшей из-за вторжения ВСУ, и вернули их владельцам, сообщает ИС "Вести".

Семья Сергея Хомайко покинула деревню Рубанщина Курской области в августе 2024 года, не взяв с собой даже документы. Беженцы смогли восстановить бумаги, однако семейные реликвии были утрачены.

Я за ними даже 2025 году ездил посмотреть, поискать, но меня не пустили рассказал Сергей

Дом семьи Хомайко нашли бойцы группировки "Север" вместе со съемочной группой ИС "Вести". Здание оказалось разрушено, во дворе валялись патроны, гранаты натовского образца, брошенный беспилотник. Личные вещи хозяев лежали на улице вместе с мусором. Среди них – семейный архив. Его бойцы доставили в новый дом Хомайко, который они купили по жилищному сертификату.

Я всем говорю, эти фотографии, кроме меня никому не нужны сказал Сергей

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что на решение жилищного вопроса людей, чьи дома были уничтожены из-за действий украинских боевиков, направят дополнительные 3 миллиарда рублей. Он напомнил, что в России по поручению главы государства реализуется программа комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей.