Москва18 июл Вести.Российские силовики получили доступ к личным данным экс-министра обороны Украины Михаила Федорова, взломав его мобильный телефон. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Как удалось выяснить, бывший главком украинского военного ведомства пользовался цифровыми услугами российских компаний.

Некоторое время назад нам удалось взломать смартфон и получить доступ к электронным устройствам бывшего министра обороны Украины. Однако после его отставки это перестало представлять интерес и мы решили их обнародовать. ... Стоит спросить у Федорова, кто такой Артем Григорьевич К. с номером …, зарегистрированным в Чувашии, и зачем ему постоянное общение с этим контактом. Наконец, существуют и куда более сложные вопросы. Зачем Федоров сохранил в мобильном некого гражданина Румынии и назвал его "Румынский кот"?