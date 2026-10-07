Командир Заря: в РХБЗ изобрели "ежики" для защиты от FPV-дронов ВСУ

Российские военные прикрыли себя "ежиками" от FPV-дронов ВСУ Командир Заря: в РХБЗ изобрели "ежики" для защиты от FPV-дронов ВСУ

Москва7 окт Вести.На краснолиманском направлении бойцы войск РХБЗ 25-й общевойсковой армии группировки "Запад" начали применять новую антидроновую защиту - так называемые "ежики". Об этом рассказал командир группы специального назначения подразделения радиационной, химической и биологической защиты 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Заря, сообщает РИА Новости.

"Ежики" – это штыревая защита. Под ней скрываются защищаемые объекты, например, боеприпасы.

Стали изобретать антидроновую защиту. Вот, допустим, последнее из того, что придумано, это "ежики". Если будет лететь FPV-дрон с кумулятивным боеприпасом, он остановит эту кумулятивную струю, то есть будет дополнительная буферная зона, чтобы кумулятивная струя не дошла до боеприпаса пояснил командир с позывным Заря

Ранее подобная защита применялась на БМП и танках.

Заря добавил, что российские подразделения используют против ВСУ термобарические боеприпасы. По его словам, у живой силы противника, где бы он ни находился - в укрепрайонах, в блиндажах, в посадках, в каких-то бетонных сооружениях и так далее, нет шансов выжить.

Ранее концерн "Калашников" поставил в войска новые комплексы защиты от БПЛА "Цитадель" и "Зубр".