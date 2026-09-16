Системы ПВО за день сбили 68 дронов ВСУ над регионами РФ и Черным морем

Российские войска за день сбили 68 дронов ВСУ над регионами РФ и Черным морем Системы ПВО за день сбили 68 дронов ВСУ над регионами РФ и Черным морем

Москва16 сен Вести.Дежурные средства российской ПВО за сутки уничтожили 68 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами и акваторией Черного моря. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские дроны перехватили в период с 08:00 до 20:00 мск.

Перехвачены и уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа отмечается в сообщении

Системы ПВО сбили украинские дроны над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

В ночь на 16 сентября дежурные средства ПВО сбили над российскими территориями 71 дрон ВСУ.