Москва16 сенВести.Дежурные средства российской ПВО за сутки уничтожили 68 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами и акваторией Черного моря. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что вражеские дроны перехватили в период с 08:00 до 20:00 мск.
Перехвачены и уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаотмечается в сообщении
Системы ПВО сбили украинские дроны над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
В ночь на 16 сентября дежурные средства ПВО сбили над российскими территориями 71 дрон ВСУ.