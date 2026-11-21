Москва21 ноя Вести.Совет Международной федерации парусного спорта World Sailing в ходе ежегодной Конференции отменил действующую политику нейтралитета, приняв новые правила о реинтеграции российских спортсменов, сообщается на сайте Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС).

Российские яхтсмены смогут выступать на международных соревнованиях, открыто представляя Россию, - как спортсмены других стран. А национальные команды снова получат право командного участия: в статусе нейтральных спортсменов (AIN) это было невозможно говорится в сообщении

Отмечается, что новые правила сразу вступают в силу и действуют до 1 сентября 2028 года. На период возвращения к международным соревнованиям к спортсменам из РФ применяются дополнительные антидопинговые требования.

Белорусские спортсмены вернулись к полноценному участию в международных стартах еще 9 июня 2026 года - все санкции в отношении них были сняты, поэтому для них действуют стандартные правила World Sailing и WADA.

Ранее сообщалось, что World Sailing разрешил спортсменам из России выступать на юниорских международных стартах с национальным флагом и гимном.