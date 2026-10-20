Москва20 октВести.Оператор ударного беспилотника "Молния-2" отправил аппарат в пике и точным попаданием уничтожил блиндаж ВСУ. Об этом рассказал оператор "Молнии-2" 506-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" Альберт Толстогузов.
По данным МО РФ, в блиндаже были оборудованы три пункта управления БПЛА.
Поднялись на 800 метров над целью, понимали, что надо уже работать, иначе "птица" просто потеряется. Начали пикировать. Пикировали с 800 метров, и удача сыграла. Попали ровно в блиндаж и уничтожилисказал боец в видео, опубликованном ведомством
Он отметил, что из-за работы украинских средств РЭБ с управлением беспилотником были сложности.
Накануне Минобороны России показало видеокадры освобождения штурмовиками 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки "Восток" населенного пункта Омельник в Запорожской области.