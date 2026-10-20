Российский боец уничтожил блиндаж ВСУ пикированием БПЛА с высоты 800 метров Оператор БПЛА "Молния-2" уничтожил блиндаж ВСУ пикированием с высоты 800 метров

Москва20 окт Вести.Оператор ударного беспилотника "Молния-2" отправил аппарат в пике и точным попаданием уничтожил блиндаж ВСУ. Об этом рассказал оператор "Молнии-2" 506-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" Альберт Толстогузов.

По данным МО РФ, в блиндаже были оборудованы три пункта управления БПЛА.

Поднялись на 800 метров над целью, понимали, что надо уже работать, иначе "птица" просто потеряется. Начали пикировать. Пикировали с 800 метров, и удача сыграла. Попали ровно в блиндаж и уничтожили сказал боец в видео, опубликованном ведомством

Он отметил, что из-за работы украинских средств РЭБ с управлением беспилотником были сложности.

Накануне Минобороны России показало видеокадры освобождения штурмовиками 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки "Восток" населенного пункта Омельник в Запорожской области.