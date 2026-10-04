Москва4 окт Вести.Западная техника, поставляемая на Украину, управляется специалистами стран-поставщиков. Украинцы не могут управлять иностранной техникой. Об этом заявил командир 338-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады полковник Сергей Ильин в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его словам, управлением американских РСЗО HIMARS занимаются иностранцы.

Сами украинцы не смогут работать на них. Работают специалисты. А чтобы обучить специалиста работать на HIMARS, необходимо минимум три года. Может быть, с начала СВО их уже и научили, но маловероятно. Там же и разведка, и применение высокоточного боеприпаса, нужно установки сделать на самой ракете, а не просто: зарядил, а боеприпас сам полетел